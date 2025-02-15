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Bilecik'te Huzur Uygulaması: 7 Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Huzur Uygulaması: 7 Şahıs Yakalandı
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Bilecik'te yapılan denetimlerde 160 işyeri ve 24 metruk bina kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalanarak işlem yapıldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te 160 işyeri ve 24 metruk bina denetlenirken, aranan 7 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirilirken, aranan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Bilecik genelinde yapılan denetimlerde 353 personel görev alırken, 4 bin 554 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ayrıca denetimde 11 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 160 işyeri ve 24 metruk bina denetlendi. 3 bin 90 aracın kontrol edildiği denetimde 9 araç trafikten men edilirken, 1 hacizli yakalamalı araç tespit edildi, 1 sürücü belgesi geri alındı. Arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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