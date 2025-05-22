Bilecik'te Husumet Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bilecik'te Husumet Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Bilecik'te eski bir husumet yüzünden çıkan silahlı kavgada A.O.Ç. ve H.B.D. yaralandı. Olay yerinde yaşanan arbedede A.O.Ç.'nin ayağı kırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te eski bir husumet yüzünden 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 şahıs da yaralandı.

İddialara göre; Bilecik'te daha önceden aralarında husumet bulunan A.O.Ç. ile H.B.D. arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra ikili gece yarısı saat 02: 00 sularında İsmetpaşa Mahallesi Devedağı Mevkiinde bulunan çocuk parkının yakınında buluştular. Aracıyla ve yanındaki bir arkadaşla parka gelen A.O.Ç., H.B.D. ile tartışmaya başladı. Bu esnada A.O.Ç. yanındaki bulunan silahla H.B.D.'yi elinden yaraladı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de çevrede bulunan bir anaokuluna isabet ederken, A.O.Ç. da yaşanan arbedede ayağı kırılarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.B.D.'yi ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden yanında gelen arkadaşı M.A. ile birlikte kaçan A.O.Ç., gittiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bahse konu olayla ilgili polis hastanede tedavi gören 2 kişiyi kontrol altına alırken, arkadaşına yardın eden M.A. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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