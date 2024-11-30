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Bilecik'te Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'te Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma tarafından yakalanan O.D., hakkında hırsızlık ve diğer suçlardan 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma denetim sırasında O.D. isimli şahsın hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan sorgusunda 'Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı 'Başkasına ait banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak, ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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