Bilecik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te 4 yıl 2 ay 'hırsızlık' suçundan hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK