Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde işyeri ve kurum hırsızlığı suçundan aranan şüpheli şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Hırsızlık' suçuyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.
Osmaneli ilçesinde meydana gelen; 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçu ile aranan şüpheli şahıs, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK