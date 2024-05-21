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Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde işyeri ve kurum hırsızlığı suçundan aranan şüpheli şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Hırsızlık' suçuyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Osmaneli ilçesinde meydana gelen; 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçu ile aranan şüpheli şahıs, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaneli Bilecik Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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