Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiyi yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK