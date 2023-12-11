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Bilecik'te Hırsızlık Olayı: Elektrikli Bisiklet Çalındı

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Bilecik'te bir apartmanda, su tesisatçısı kılığındaki hırsızlar tarafından elektrikli bisiklet çalındı. Apartman sakini şahıs, durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

Bilecik'te bir apartmanda, adeta filmleri aratmayacak cinsten hırsızlık olayı gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre; İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde bir apartmana su tesisatçısı görünümünde gelen 2 kişi önce zillere bastılar. Ardından kapıya çıkan şahıslara 'Yanlış eve geldik' diyen 2 kişi apartmanın dışına çıktılar. Bir apartman sakini,durumundan şüphelendiği şahısları camdan takip ederken, şahısların çevreyi kontrol ettikten sonra uzaklaştıklarını görünce içeri girdi. 10 dakika sonra içine bir şüphe düşen şahıs hemen aşağı indiğinde apartman girişinde bulunan elektrikli bisikletin olmadığı görünce hayrete düştü. Ardından karakola giderek şikayetçi olan şahıs bisikleti kapıya gele su tesisatçısı görünümlü kişilerin çaldığı iddia ederek, bir an önce bulunması istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Bilecik 3. Sayfa Güncel Haberler

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