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Bilecik'te Hatalı Park Trafiği Felç Etti

Bilecik'te Hatalı Park Trafiği Felç Etti
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Bilecik'te otopark sıkıntısı nedeniyle sürücüler, dörtlülerini yakarak yolun ortasına park eden araçlar yüzünden trafikte zor anlar yaşıyor. Hatalı park nedeniyle özellikle Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde yoğunlaşan trafik, sürücüleri çileden çıkarıyor.

Bilecik'te yolun ortasına dörtlülerini yakarak hatalı park yapan duyarsız sürücüler trafiği felç etti.

Otopark sıkıntısı yaşanan kentte özellikle ara sokaklara park edilen araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. Trafik yoğunluğu olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol kenarlarına sağlı sollu park edilen araçlar trafiği kilitliyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yolun ortasına dörtlülerini yakarak park eden 16 AAN 734 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü trafiği birbirine kattı. Yol ortasına park eden sürücünün korna çalarak tepki gösteren sürücülere aldırış etmemesi ise pes dedirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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