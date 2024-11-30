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Bilecik'te Hastanede Uyuşturucu Bulundu

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli hareketler sergileyen iki şahısın üzerinde yapılan aramada 4,51 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hal ve tavırları şüphe çeken 2 şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastane içerisinde 2 şahsın sergilediği hal ve tavırlar şüphe çekmesinin üzerine emniyete haber verilerek 2 şahsa yönelik üst araması gerçekleştirildi. Bu kapsamda; 4,51 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

İki şahıs hakkında, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu gereğince yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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