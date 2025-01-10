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Bilecik'te Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimce hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Şahsın Büyükçekmece Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün süreyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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