Bilecik'te Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Bilecik'te 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK