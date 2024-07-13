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Bilecik'te Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Beykoz ilçe 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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