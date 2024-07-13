Bilecik'te Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'un Beykoz ilçe 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK