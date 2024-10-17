Bilecik'te Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bilecik'te hakkında hapis cezasıyla arama kaydı olan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu'nca ' Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan, 6 ay 22 gün süreyle hakkında hapis cezası bulunan şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK