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Bilecik'te Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve NARKO şubesinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'te hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ve işbirliği NARKO şube tarafından düzenlenen operasyonda; 'TCK 191-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şahıs tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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