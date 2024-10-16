Bilecik'te Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ve işbirliği NARKO şube tarafından düzenlenen operasyonda; 'TCK 191-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şahıs tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK