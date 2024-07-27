Bilecik'te Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından aranan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Serik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Tehdit' suçundan 3 ay 22 gün, 'Hakaret2 suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK