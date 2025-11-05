Haberler

Bilecik'te Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Bilecik'te jandarma tarafından yapılan önleyici devriye sırasında 7 suçtan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 7 suçtan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Abbaslık Köyü mevkiinde edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında K.A., isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine kimlik sorgusu yaptı. Şahsın, 2 adet 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Basit Yaralama', 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ', 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlali' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası da olduğu öğrenilirken, tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
