Haberler

Bilecik'te Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan devriye sırasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken F.Ö. (25), hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu anlaşılınca jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik'te daha önceden kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından Küre Köyü'nde yapılan bir devriyede şüpheli hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsa kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda F.Ö. (25) isimli şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şahıs jandarma ekiplerince Söğüt Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.