Bilecik'te Hamsu Köprüsü Ulaşıma Açıldı

Sabah saatlerinde trafiğe kapatılan Hamsu Köprüsü, akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Bilecik Valiliği, köprünün yapım çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bilecik'te sabah saatlerinde trafiğe kapatılan Hamsu Köprüsü ulaşıma açıldı.

Sabah saat 07.00'da araç ve yaya trafiğine kapatılan Hamsu Köprüsü, bugün saat 18.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprünün yapım çalışmaları planlandığı şekilde devam etmektedir. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

"Bilecik'imizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz"

Yapılan çalışmaları yakından takip eden ara ara çalışma yerine giden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlimizin önemli ulaşım noktalarından biri olan Hamsu Köprüsündeki yapım çalışmalarını saat 24: 00'a kadar yapılması planlanırken, köprümüz, bugün saat 17.30 itibarıyla inşallah trafiğe açıldı. Hava şartlarının uygun seyretmesiyle birlikte, çalışmaların Kasım ayı ortalarında tamamlanması hedefleniyor. Bilecik'imizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

