Bilecik'te Hamsu Köprüsü İnşaatı Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Hamsu Köprüsü inşaatının gecikmesi nedeniyle sürücülerin yaşadığı trafik çilesine dikkat çekti. Köprünün tamamlanma süresinin yine ertelendiğini belirten Aydeniz, bu durumun Bilecik halkı için adeta bir zulüm olduğunu ifade etti.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, bitmek bilmeyen Hamsu Köprüsü sonrasında oluşan trafik çilesine değinerek, "Köprü inşaatını yok 15'inde bitecek, yok 23'ünde bitecek dediniz. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

Bilecik'te kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlana ve kent büyünce yanına bir ek köprü daha yapılan Hamsu Köprüsü depreme dayanıklı olmadığından geçtiğimiz Ağustos ayında yıkımına başlanmıştı. 90 günde bitirileceği söylenen köprü inşattı uzayınca sürücüler çileden çıktı. Sabah ve akşam saatlerinde kullanılan eski köprüde tek gidiş tek geliş şeklinde verilen trafikte uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

"Çoktan bitecek olan köprü Bilecik halkı için zulüm"

Bu duruma Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz tepki göstererek, "Saat 09: 15 itibariyle Bilecik'te trafik ortada. Önümüzün kış olduğunu da unuttunuz. Halk dilinde yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. 15'inde bitecek yok 23'ünde bitecek diye bizleri söylemler yaptınız. Görünen köy kılavuz istemez. Çoktan bitecek olan köprü Bilecik halkı için zulümdür. Koltuklarınızdan kalkın bir etrafınıza bakın. Akaryakıt 60 lira olmuş zaten emeğin karşılığını alamıyoruz, sabrında bir sonu vardır" dedi. - BİLECİK

