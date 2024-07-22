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Bilecik'te Hafifi Ticari Araç Tıra Çarptı: Bir Kişi Yaralandı

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Bilecik'te Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki bir hafifi ticari araç, tıra çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te hafifi ticari aracın tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir- Bilecik karayolunda seyir halindeki Emrah A. idaresindeki 11 AAE 249 çekici tır Küplü Kavşağı'ndan dönüş yaptığına aynı istikamette seyreden Fatih E., idaresindeki 54 AFS 730 plakalı hafifi ticari araç çarptı. Kazada 54 AFS 730 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü Fatih E., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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