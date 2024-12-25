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Bilecik'te Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bilecik'te Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Bilecik'te bir hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir hafifi ticari aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Sanayi 3 Sokak üzerinde seyir halinde olan Erdal D. yönetimindeki 62 AAK 889 plakalı hafif ticari araç, dalçık üzerinde Bahçelievler Mahallesine geçmek üzereyken önüne aniden atlayan yaya Nebat İ.'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yayanın bir anda yürürken, hızla aracın önüne koştuğu görülüyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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