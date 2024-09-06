Bilecik'te Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen V.M.P. idaresindeki 43 FC 040 plakalı otomobil ile E.H. idaresindeki 11 ABV 609 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince yararılar yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK