Bilecik'te Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralandı
Bilecik'te seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçarken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 06 YJ 034 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hasan B., Yeniköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hafifi şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

