Bilecik'te Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçarken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 06 YJ 034 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hasan B., Yeniköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hafifi şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK