Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde denetim ve yol kontrollerine devam ediyor. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde araçlar ve sürücüleri titizlikle kontrol ediyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve yol kontrollerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulamaları gerçekleştiriyor. Söğüt, Bozüyük,Gölpazarı, Osmaneli ve Yenipazar ilçelerinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde araçlar ve sürücüler titizlikle kontrol edilirken, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amaçlanıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, 'Her yerde emniyet, her daim güven' anlayışıyla hareket edilerek şehir genelinde huzur ortamının sürdürülmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürü Şener, "Vatandaşlarımızın güvenliği için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

