Bilecik'te Güvenlik Çalışmaları Değerlendirildi
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, güvenlik çalışmaları ve önleyici tedbirler ele alındı. Şener, vatandaşların huzuru için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla haftalık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları, önleyici tedbirler ve vatandaş odaklı polis hizmetlerinin etkinliği masaya yatırıldı. İl Emniyet Müdürü Şener, toplantıda birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak, önümüzdeki dönemde yapılacak operasyon ve denetim planlamalarını paylaştı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK