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Bilecik'te Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Bilecik'te Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı
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Bilecik'te hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan arama kararı bulunan bir şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şüpheli, 3 yıl 4 ay hapis cezası ile adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bilecik'te ' Göçmen Kaçakçılığı' suçundan araması bulunan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Bilecik'te Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi İlamat ve İnfaz Bürosunca, 'Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay süreyle hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince ilk ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak, Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ise; "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa bilecik Göçmen Hukuk Ceza Suç

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