Bilecik'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 1 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kamu düzenini bozan bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bilecik'te göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kamu düzenini bozan yabancı uyruklu 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BİLECİK