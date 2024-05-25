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Bilecik'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 1 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kamu düzenini bozan bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bilecik'te göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kamu düzenini bozan yabancı uyruklu 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bilecik Göçmen Bursa Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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