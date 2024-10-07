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Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Bozüyük ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, elektrik trafosunun patlaması sonucu başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İddiaya göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin yanında bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Tesiste bulunan karton depolama alanına sıçrayan alevler kısa sürede etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışarak, iş makineleriyle yanmayan kartonları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri, çevreyi yoğun dumanların sardığı yangını söndürmek için mücadele veriyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Bozüyük bilecik

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