Bilecik'te Firari Şahıs Çatıda Yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 31 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden şahıs, ikametgahının çatı kısmındaki gizli bölmede yakalandı.
Bilecik'te cezaevinden firar eden ve 31 yıl hapis cezası bulunan şahıs, ikametgahının çatı kısmındaki gizli bölmede yakalandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2017 yılında Gölpazarı Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında 12 UYAP aranma kaydı ile toplam 31 yıl ceza bulunan H.E., ikametgahının çatı kısmındaki gizli bölmede yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK