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Bilecik'te Esnaflara Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme

Bilecik'te Esnaflara Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafları dolandırıcılık konusuna ilişkin bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Ekipler, Beşiktaş Mahallesi'ndeki muhtarlık ve pazar alanlarını ziyaret ederek vatandaşları dolandırıcılık hakkında bilinçlendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri esnafları dolandırıcılık konusuna ilişkin bilgilendirme bulundu.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri her hafta olduğu gibi düzenli olarak kentte bulunan esnafları dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Bu kapsamda, Beşiktaş Mahallesi Muhtarlığı, Beşiktaş Mahallesi Pazar Alanı ve il merkezinde faaliyet gösteren işyerleri ziyaret edildi. Vatandaşları dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel güvenlik konuları gibi hakkında vatandaşlara bilgilendirme bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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