Bilecik'te Esnaflara Dolandırıcılıkla İlgili Bilgilendirme

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri esnafları dolandırıcılık konusuna ilişkin bilgilendirme bulundu.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri her hafta olduğu gibi düzenli olarak kentte bulunan esnafları dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Bu kapsamda, Beşiktaş Mahallesi Muhtarlığı, Beşiktaş Mahallesi Pazar Alanı ve il merkezinde faaliyet gösteren işyerleri ziyaret edildi. Vatandaşları dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel güvenlik konuları gibi hakkında vatandaşlara bilgilendirme bulundular. - BİLECİK