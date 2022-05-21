Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor - Haberler

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Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesinde kaldırım yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesinde kaldırım yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kenttin dört bir köşesindeki çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede kaldırım ve yaya alanlarında kilit parke taşı çalışmalarını yerine getiriyor. Vatandaşlara daha rahat ulaşım hizmeti almaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yol ve kaldırımlardaki kötü görüntüye neden olan noktalarda da çalışmalar yapılıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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