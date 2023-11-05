Bilecik'te Eski Eşinin Yaşadığı Eve Silahlı Saldırı

Bilecik'te eski eşinin yaşadığı eve gelen silahlı kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan M.N. isimli şahıs, Bilecik Beşiktaş Mahallesi Çiftlik Sokak'taki bir apartmanda yaşayan eski eşi, çocukları ve kayınvalidesinin bulunduğu daireye geldi. Eski eşinin elindeki silahı fark eden kadın, hızlı bir şekilde çocuklarını ve annesini alarak başka odaya kendilerini kilitledi. Durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından ekipler kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye merdiveni ile 4. kata çıkan ekipler, balkondan kadını, çocuklarını ve kadının annesini tahliye etti. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilen M.N. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - BİLECİK