Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru adliyeye sevk edildi
Bilecik'te eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla yaralayan polis memuru S.Y., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay, S.Y. ile H.Ç. arasında yaşanan tartışma sonrası gerçekleşti.

Bilecik'te dün gece eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaralarken gözaltına alınan polis memuru sabah adliyeye sevk edildi.

Olay dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru S.Y., polis olan eski eşi A.Ç.'den olma çocuğunu görmek için Bilecik'e geldi. Bu esnada A.Ç.'nin evlendiği kocası H.Ç. ile eski eş S.Y. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası S.Y. tabancayla H.Ç.'yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan S.Y. ilk ifadesinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri arasından Bilecik Adliyesi'ne getirildi. - BİLECİK

