Bilecik'te Eş Zamanlı Güvenlik Uygulamaları Gerçekleştirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Bilecik'in Huzuru Türkiye'nin Huzuru' parolasıyla il genelinde geniş çaplı denetimler yaptı. 200 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 99 şahıs, 442 araç, 105 işyeri ve 28 metruk bina kontrol edildi. 4 aranan şahıs yakalandı ve 31 sürücüye ceza kesildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde işyeri, araç, bina ve şahıslara yönelik eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.

Ekipler, dün gece işyeri, araç, bina ve şahıslara yönelik eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi. "Bilecik'in Huzuru Türkiye'nin Huzuru" parolasıyla gerçekleştirilen Huzur 11-6 Uygulaması kapsamında il genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ın koordinesinde yapılan uygulamada 200 personel görev aldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 99 şahıs, 442 araç, 105 işyeri ve 28 metruk bina kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanırken, 31 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, "Bilecik'in güvenliği için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
