Bilecik'te Enerji Nakil Hattında Yangın
Bilecik'te enerji nakil hattında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı ancak kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik'te enerji nakil hattında başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde enerji nakil hattında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayılırken, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa