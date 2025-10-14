Bilecik'te Emniyet Personeline Acil Müdahale Eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık ve refleks geliştirme odaklı eğitim programı düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, personellerin olaylara etkin, güvenli ve profesyonel şekilde müdahale edebilme becerilerini artırmak amacıyla 'Acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ve güvenli müdahale eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimlerde, polislerin sahada karşılaşabilecekleri farklı durumlarda doğru refleks geliştirmeleri, güvenli müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Programı yerinde takip eden Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, personellerin mesleki gelişimlerinin önemine dikkat çekerek, "Eğitimli personel, hem kendi güvenliğini hem de vatandaşın güvenliğini sağlar. Bu tür çalışmalar, teşkilatımızın profesyonelliğini artırmaktadır" dedi. - BİLECİK