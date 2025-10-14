Haberler

Bilecik'te Emniyet Personeline Acil Müdahale Eğitimi

Bilecik'te Emniyet Personeline Acil Müdahale Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, personelin olaylara etkin müdahale becerilerini artırmak amacıyla acil müdahale ve güvenli müdahale eğitimi düzenledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık ve refleks geliştirme odaklı eğitim programı düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, personellerin olaylara etkin, güvenli ve profesyonel şekilde müdahale edebilme becerilerini artırmak amacıyla 'Acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ve güvenli müdahale eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimlerde, polislerin sahada karşılaşabilecekleri farklı durumlarda doğru refleks geliştirmeleri, güvenli müdahale yöntemleri ve ekip koordinasyonu konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Programı yerinde takip eden Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, personellerin mesleki gelişimlerinin önemine dikkat çekerek, "Eğitimli personel, hem kendi güvenliğini hem de vatandaşın güvenliğini sağlar. Bu tür çalışmalar, teşkilatımızın profesyonelliğini artırmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.