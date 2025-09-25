Haberler

Bilecik'te Emniyet Denetimleri Sürüyor

Bilecik'te polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Araçlar kontrol edilip şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, işlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak kontrol edildi, şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ekipler, huzur ve güvenliği sağlamak adına titiz bir çalışma yürüttü.

Göreve kısa süre önce atanan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de denetim noktalarını ziyaret etti. Sahada görev yapan personelle bir araya gelen Şener, çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve polis ekiplerine başarılar diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Benzer denetimleri kent genelinde düzenli aralıklarla devam ettireceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
