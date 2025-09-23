Haberler

Bilecik'te Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir araca yol vermek isterken devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Bilecik'te bir araca yol vermek isterken devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Osmaneli-Bilecik D650 karayolunda seyir halindeki 11 ACF 656 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücüsü Sabriye K., aynı güzergahı kullanan diğer araçlara yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yolun sağ tarafına devrildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü Sabriye K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

