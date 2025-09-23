Bilecik'te Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te bir araca yol vermek isterken devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Osmaneli-Bilecik D650 karayolunda seyir halindeki 11 ACF 656 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücüsü Sabriye K., aynı güzergahı kullanan diğer araçlara yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yolun sağ tarafına devrildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü Sabriye K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK