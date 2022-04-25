Bilecik'te elektrik direklerine dadanan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Bilecik'te elektrik direklerine dadanan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te elektrik direklerine dadanan hırsızlar yakalandı

Bilecik'te elektrik direklerini parçalayarak çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te elektrik direklerini parçalayarak çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı.

İl genelinde son bir ayda benzer 4'üncü hırsızlık olayı yaşandı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gece 01: 15 sularında sorumluluk bölgelerinde yaptıkları devriye sırasında elektrik direklerini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ç.K. ve F.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şahıslarla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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