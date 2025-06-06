Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü

Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü
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Bilecik'te zorunlu iniş yapmak isteyen eğitim uçağı teknik arıza sonucu kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Pilot Dilara Koç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters dönen eğitim uçağı vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay, 3 Haziran günü Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarında meydana gelmişti. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu Dilara Koç (22), Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Eğitim uçağı yapılan incelemelerin ardından vinç yardımı ile tıra yüklenerek, Ankara'ya götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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