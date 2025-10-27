Haberler

Bilecik'te Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetimler Devam Ediyor

Bilecik'te Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetimler Devam Ediyor
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla halk yoğun bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yapılan kontroller ile kamu düzeninin korunduğunu vurguladı.

Bilecik'te düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle halkın yoğun bulunduğu alanlar ve bahçelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler tarafından düzenli olarak yapılan kontroller, yasa dışı geçişlerin engellenmesine ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerle düzensiz göçün önüne geçilmektedir. Ekipler, kamu düzenini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor" dedi. - BİLECİK

