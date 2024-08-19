Bilecik'te düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik'te düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonda 1 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - BİLECİK