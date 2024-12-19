Bilecik'te Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
BİLECİK (İHA) –Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 762 kişinin'Genel Bilgi Toplama' (GBT) sorgulaması yapıldı.
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen uygulamada; 22 ekip ve 60 personel il genelinde 15 noktada uygulamaya katıldı. Uygulama kapsamında; 203 araç kontrol edilirken, 732 şahısla beraber 30 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgulaması yapıldı.
Ayrıca; 16 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ve 7 terminal kontrol edildi. - BİLECİK