Bilecik'te Düzensiz Göç ve Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Bilecik'te Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada aranan iki şüpheli yakalandı. 16 noktada yapılan denetimlerde birçok şahıs ve araç sorgulandı.
Bilecik'te Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yapılan uygulamada araması olan 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri kent genelinde düzensiz göçmenler üzerinde bir uygulama gerçekleştirdi. 16 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada; 26 ekip ve 97 personelin katılımıyla 826 şahıs ve 182 araç sorgulandı. Denetimler sırasında 8 işyeri, 9 terminal ve 2 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sonucunda, 1 kimliksiz yabancı şahıs yakalanırken, 1 kişiye de idari yaptırım uygulandı.
Öte yandan ekipler çeşitli suçlardan araması olan 2 şüpheli şahıs da yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BİLECİK