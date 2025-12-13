Bilecik'te yasal kalış hakkı bulunmayan 2 kişi yakalanarak, sınır dışı süreçleri başlatıldı

Bilecik'te yapılan yol kontrolde uygulamasında yasal kalış hakkı bulunmayan 2 kişi yakalanırken, sınır dışı süreçleri başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet5 Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yaptı. Yapılan uygulamada yüzlerce araç, metruk yapılar, umuma açık işyerleri ve terminaller didik didik edildi. Kontrolden sonrasında Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 2 şahıs yakalanarak sınır dışı süreçleri başlatıldı. - BİLECİK