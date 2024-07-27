Bilecik'te durdurulan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te durdurulan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK