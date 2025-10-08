Haberler

Bilecik'te Dronla Trafik Denetimi Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik kurallarına aykırı davranışlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla dron destekli denetim yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyumunun sağlanması için drone teknolojisini devreye aldı. Yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, cep telefonu ile konuşma gibi trafik kurallarına aykırı davranışlar tespit edilerek cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Kural ihlallerine karşı dronlarımız gökyüzünde, sizler için güvenli yollarda. Bu uygulamalar ile trafik bilincini artırmayı ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

