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Bilecik'te Drone ile Trafik Denetimi: 57 Bin TL Ceza Kesildi

Bilecik'te Drone ile Trafik Denetimi: 57 Bin TL Ceza Kesildi
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Bilecik'te yapılan trafik denetiminde 138 araç kontrol edildi, 38 sürücüye toplamda 57 bin 228 TL ceza uygulandı.

Bilecik'te Eskişehir-Bursa, Bilecik-İstanbul karayollarında trafik ekipleri tarafından drone denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekiplerince Eskişehir-Bursa, Bilecik-İstanbul karayollarında drone denetimi gerçekleştirildi. Denetiminde 138 adet araç ve sürücüsü denetlenirken, 38 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak maddesi gereğince toplamda 57 bin 228 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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