Haberler

Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, çeşitli trafik kurallarının ihlalleri kontrol edildi. Emniyet Müdürü, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Bilecik genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ile motosikletlerde kask takmamak gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kural ihlalleri kontrol edildi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Trafik kurallarına uymak sürücüler ve diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına kurallara hassasiyetle uymaları istiyoruz. Unutulmamalıdır ki; trafikte her kural bir hayat içindir. Emniyetiniz için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti

Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.