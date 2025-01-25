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Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Ceza

Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Ceza
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Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, yasaklı geçiş yapan 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bilecik'te, gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetiminde 8 araç ve sürücüsü denetlendi. 8 araç sürücüsüne geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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