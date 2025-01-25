Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Ceza

Bilecik'te, gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetiminde 8 araç ve sürücüsü denetlendi. 8 araç sürücüsüne geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK