Bilecik'te Drone Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Ceza
Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, yasaklı geçiş yapan 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bilecik'te, gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgilere göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetiminde 8 araç ve sürücüsü denetlendi. 8 araç sürücüsüne geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa